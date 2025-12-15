Ричмонд
People: в убийстве режиссера Роба Райнера и его жены заподозрили их сына

Сын убитого режиссера лечился от наркозависимости.

Источник: Комсомольская правда

В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына Ника. Об этом пишет журнал People.

Как отмечает издание, ранее сын Роба Райнера в интервью People рассказывал о своей наркозависимости, начавшейся еще в подростковом возрасте. Он рассказал, что где-то с 15 лет регулярно лечился в рехабах.

Накануне портал TMZ сообщил, что в Лос-Анджелесе обнаружены тела двух человек. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание отмечает, что на телах Роба Райнера и его супруги были обнаружены ножевые ранения.

Напомним, Роб Райнер получил широкую известность благодаря кинолентам «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». Кроме того, в 2013 году Райнер появился на экране в роли отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».