Зумершу развели на нюдсы, пообещав съёмки в клипе певца Егора Крида

25-летняя Елена (имя изменено) переехала в Москву в надежде построить карьеру. Девушка подрабатывала СММщицей и танцовщицей, а во время поиска работы в Сети наткнулась на объявление о кастинге для съёмок в клипе Егора Крида. После отклика с ней связались по видеосвязи. Во время онлайн-созвона Елену сначала попросили продемонстрировать «соблазнительную проходку», а затем — оголиться, якобы для оценки тела на наличие татуировок и шрамов. При этом запись кастинга велась без её ведома.