Работа службы «одно окно» изменится в Беларуси. Подробности рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. Об этом пишет БелТА.
Он уточнил, что в стране службой «одно окно» проводится 214 административных процедур: примерно 140 — в интересах белорусов как физических лиц и около 70 — в интересах субъектов хозяйствования.
— Министерство юстиции активно ведет работу по развитию этой сферы. Подготовлен проект указа о внесении изменений в указ № 200. Этим указом будет скорректирован действующий перечень административных процедур: почти 270 процедур претерпят изменения, — заявил Евгений Коваленко.
По его словам, примерно 20 процедур исключат, так как их заместят другими, еще более комфортными для белорусов формами работы. Кроме того, в отношении более чем 50 процедур сократят сроки или будет уменьшено число подаваемых гражданами документов.
Евгений Коваленко уточнил, что сейчас в Беларуси работает 158 служб «одно окно», где работают около 600 специалистов. Он добавил, что число обращений белорусов с соответствующими заявлениями в службу увеличивается. К примеру, в 2024 году было подано около 1 миллиона 370 заявлений, а в 2025 году указанная цифра была достигнута за 11 месяцев.
Тем временем «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
Кстати, МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах.
Ранее Минэкономики рассказало о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов.