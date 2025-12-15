Ричмонд
В ЯНАО женщина не смогла получить деньги после гибели сына на СВО

В Красноселькупском районе (ЯНАО) прокуратура провела проверку по обращению матери погибшего участника специальной военной операции о нарушении ее прав. Женщине, ранее проживавшей на Украине, отказали в единовременной выплате. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Юридические факты пришлось устанавливать в суде.

«Установлено, что региональным департаментом социальной защиты населения женщине отказано в предоставлении единовременной выплаты по случаю смерти сына, поскольку заявительницей, ранее проживавшей на Украине, не представлены необходимые документы», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Юридический факт родственных отношений матери и сына пришлось устанавливать в суде.