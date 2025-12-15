Мэр Лошкин поблагодарил челябинцев за победу в конкурсе культурных столиц

О том, что Челябинск победил в конкурсе на звание культурной столицы, было объявлено накануне, 14 декабря, на торжественной церемонии в национальном центре «Россия». Губернатор Алексей Текслер, присутствовавший на церемонии, признался, что его переполняют эмоции. Он отметил, что сейчас перед регионом открываются новые возможности для организации и проведения культурных мероприятий.