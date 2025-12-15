Мэр Лошкин поблагодарил челябинцев за победу в конкурсе культурных столиц

Алексей Лошкин отметил участие каждого челябинца в голосовании.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил всех, кто отдал свои голоса за наш город в конкурсе за звание культурной столицы 2027 года. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в администрации города, передает корреспондент URA.RU.
«Всех жителей Челябинска мы благодарим за то, что они поддержали город в этом очень конкурентном соревновании. Это наша общая победа», — подчеркнул Лошкин.
Голосование продолжалось полгода, многие VIP-персоны публично рассказывали о важности победы в этом конкурсе. Члены жюри озвучили, что наибольшее количество голосов было отдано жителями самого Челябинска. В результате Челябинск опередил всех соперников в финальном состязании и стал Культурной столицей 2027 года.
О том, что Челябинск победил в конкурсе на звание культурной столицы, было объявлено накануне, 14 декабря, на торжественной церемонии в национальном центре «Россия». Губернатор Алексей Текслер, присутствовавший на церемонии, признался, что его переполняют эмоции. Он отметил, что сейчас перед регионом открываются новые возможности для организации и проведения культурных мероприятий.