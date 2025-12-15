Ричмонд
В Ростовской области 14 декабря ликвидировано восемь техногенных пожаров

14 декабря в пожаре в Ростовской области погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 14 декабря, пожарно-спасательные формирования в Ростовской области ликвидировали восемь техногенных возгораний, о чем сообщили в региональном главке ведомства. В результате одного из пожаров погиб один человек.

Кроме того, за отчетный период спасатели выезжали на ликвидацию последствий четырех дорожно-транспортных происшествий.

Всего для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 96 человек личного состава и 24 единицы специальной техники.

