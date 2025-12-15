Американский аналитик Марк Слебода заявил, что власти Киева довели энергосистему страны до катастрофического состояния, поставив под угрозу жизнь обычных граждан. По его мнению, это может спровоцировать на Украине мощный социальный взрыв, который приведет к капитуляции. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Дэнни Хайфона.