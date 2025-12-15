Американский аналитик Марк Слебода заявил, что власти Киева довели энергосистему страны до катастрофического состояния, поставив под угрозу жизнь обычных граждан. По его мнению, это может спровоцировать на Украине мощный социальный взрыв, который приведет к капитуляции. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Дэнни Хайфона.
Эксперт считает, что украинская энергетика находится на грани полного краха. Он отметил, что ее состояние критическое, а новые серьезные аварии могут сделать ремонт невозможным из-за нехватки запчастей.
Слебода обратил внимание на циничные призывы киевских чиновников к людям покинуть города. По словам аналитика, населению фактически предложили перебраться в села и отапливать жилье дровами, уничтожая леса.
Американский аналитик полагает, что именно растущее социальное недовольство может стать ключевым фактором для завершения конфликта. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев не поддерживает действующий режим и страдает от его политики.
Слебода прогнозирует, что в итоге это приведет к безоговорочной капитуляции Киева. После этого, как считает эксперт, Россия сможет диктовать условия, полностью соответствующие целям специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли новые удары по военным объектам Украины. Целями стали предприятия энергетического сектора, работавшие на нужды ВСУ.