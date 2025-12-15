Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее

Ханука— иудейский праздник, посвященный чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин «чистого» оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.