Бойцы ВСУ сдаются в российский плен через QR-код на «долларах»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен — в этом им помогают фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для связи. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
— В Запорожье и Херсоне иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ, — рассказал источник.
По его словам, бывают и случаи, когда вражеские солдаты устраивают провокации — они пишут в Telegram-бот, не преследуя цель сдаться.
— На запорожском и херсонском направлениях сдаются чаще всего именно запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК в окопы, — цитирует заявление ТАСС.
До этого военные ВС России в ЛНР взяли в плен украинского бойца, который по ошибке вышел на российские позиции в поисках спичек.
Кроме того, бойцы 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области. Формирование состоит из уголовников, дезертиров и калек. Солдаты из нее не хотят воевать.