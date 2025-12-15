Бойцы ВСУ сдаются в российский плен через QR-код на «долларах»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен — в этом им помогают фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для связи. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в российских силовых структурах.