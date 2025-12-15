Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВСУ сдаются в российский плен через QR-код на «долларах»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен — в этом им помогают фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для связи. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен — в этом им помогают фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для связи. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

— В Запорожье и Херсоне иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ, — рассказал источник.

По его словам, бывают и случаи, когда вражеские солдаты устраивают провокации — они пишут в Telegram-бот, не преследуя цель сдаться.

— На запорожском и херсонском направлениях сдаются чаще всего именно запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК в окопы, — цитирует заявление ТАСС.

До этого военные ВС России в ЛНР взяли в плен украинского бойца, который по ошибке вышел на российские позиции в поисках спичек.

Кроме того, бойцы 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области. Формирование состоит из уголовников, дезертиров и калек. Солдаты из нее не хотят воевать.