В Перми перенесли церемонию зажжения огней на главной елке

При этом уже в минувшие выходные в городе уже засияли три городские елки. Так, 13 декабря в парке «Балатово» состоялась программа «День рождения Деда Мороза, или Волшебная почта». Во время зажжения огней в парках города для посетителей были организованы развлекательные программы с участием аниматоров, прошли выступления творческих коллективов.