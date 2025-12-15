В Перми перенесли церемонию зажжения огней на главной елке

Для гостей будут работать интерактивные зоны, на сцене выступит DJ, а также все желающие смогут сделать фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В Перми изменены сроки проведения церемонии зажжения огней на главной новогодней ели. Изначально мероприятие планировалось на 14 декабря, однако его перенесли на 18 декабря.
«Зажжение огней на центральной городской ели предварительно назначено на 18 декабря. Для гостей будут работать интерактивные зоны, на сцене выступит DJ, а также все желающие смогут сделать фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой», — сообщает мэрия Перми в telegram-канале.
При этом уже в минувшие выходные в городе уже засияли три городские елки. Так, 13 декабря в парке «Балатово» состоялась программа «День рождения Деда Мороза, или Волшебная почта». Во время зажжения огней в парках города для посетителей были организованы развлекательные программы с участием аниматоров, прошли выступления творческих коллективов.