Главные новости к утру 15 декабря 2025 года

Американский президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме высказался по поводу стрельбы в Сиднее. Он выразил соболезнования жертвам инцидента и назвал его «антисемитским нападением». По последним данным, при стрельбе на пляже в Сиднее погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.