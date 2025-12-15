Главные новости к утру 15 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 декабря 2025.
Уиткофф позитивно оценил итоги переговоров США и Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским был достигнут «значительный прогресс». На встрече 14 декабря представители Вашингтона и Киева обсуждали план мирного урегулирования украинского кризиса из 20 пунктов. На 15 декабря намечен второй раунд консультаций.
Регионы РФ подверглись массированной атаке БПЛА
В ночь на 15 декабря дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 130 украинских дронов над 11 регионами России и акваторией Каспийского моря. Над Астраханской областью сбили 38 беспилотников, над Московским регионом — 25 БПЛА, в том числе 15 летевших на Москву.
Россия примет участие в заседании G20 в Вашингтоне
Российские представители под руководством шерпы (доверенного лица главы страны) Светланы Лукаш примут участие в заседаниях G20 под председательством США, которые пройдут
Трамп назвал стрельбу в Сиднее «антисемитской атакой»
Американский президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме высказался по поводу стрельбы в Сиднее. Он выразил соболезнования жертвам инцидента и назвал его «антисемитским нападением». По последним данным, при стрельбе на пляже в Сиднее погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.
Новая глава MI6 готовится обвинить Россию в «экспорте хаоса»
СМИ стало известно содержание первого публичного выступления первой женщины на посту MI6 Блейз Метревели 15 декабря. В своей речи она заявит об угрозах со стороны России и обвинит ее в «экспорте хаоса», Москву назовет «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником» и подчеркнет, что Великобритания продолжит поддержку Украины.