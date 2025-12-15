Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 15 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 декабря 2025.

Уиткофф позитивно оценил итоги переговоров США и Украины

Источник: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским был достигнут «значительный прогресс». На встрече 14 декабря представители Вашингтона и Киева обсуждали план мирного урегулирования украинского кризиса из 20 пунктов. На 15 декабря намечен второй раунд консультаций.

Регионы РФ подверглись массированной атаке БПЛА

В ночь на 15 декабря дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 130 украинских дронов над 11 регионами России и акваторией Каспийского моря. Над Астраханской областью сбили 38 беспилотников, над Московским регионом — 25 БПЛА, в том числе 15 летевших на Москву.

Россия примет участие в заседании G20 в Вашингтоне

Российские представители под руководством шерпы (доверенного лица главы страны) Светланы Лукаш примут участие в заседаниях G20 под председательством США, которые пройдут 15—16 декабря в Вашингтоне. На встрече будут обсуждаться вопросы стимулирования экономического роста, создания устойчивых поставок энергоресурсов.

Трамп назвал стрельбу в Сиднее «антисемитской атакой»

Американский президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме высказался по поводу стрельбы в Сиднее. Он выразил соболезнования жертвам инцидента и назвал его «антисемитским нападением». По последним данным, при стрельбе на пляже в Сиднее погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.

Новая глава MI6 готовится обвинить Россию в «экспорте хаоса»

СМИ стало известно содержание первого публичного выступления первой женщины на посту MI6 Блейз Метревели 15 декабря. В своей речи она заявит об угрозах со стороны России и обвинит ее в «экспорте хаоса», Москву назовет «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником» и подчеркнет, что Великобритания продолжит поддержку Украины.