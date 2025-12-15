Виновата ли забастовка: в Тюмени назвали причины резкого роста цен на такси

Стоимость услуг такси взлетела утром 15 декабря.
Резкий рост цен на такси в Тюмени 15 декабря не связан с забастовкой водителей, которая ранее анонсировалась в ряде городов страны. Всему виной обстановка на дорогах из-за осадков и неопытность автомобилистов. Об этом URA.RU рассказал один из водителей такси, сотрудничающий с «Яндекс Go».
«Сегодня на дорогах снег, местами — вычищенный до гололеда, а также колейность. Из-за этого таксисты, которые работают месяц-два, побоялись выходить на линию. Следовательно, число свободных машин уменьшилось», — рассказал водитель.
Также он отметил, что в некоторых районах, где ранее утром можно было видеть примерно по 10 заказов, сегодня их стало в четыре раза больше. Это собеседник агентства связывает с отказом автомобилисток садиться за руль.
«Автоледи тоже не стали рисковать и вызывали такси, сами об этом говорили во время поездок. Это сильно увеличило спрос. В тандеме с уменьшившимся предложением это повлияло на цены», — сообщил таксист.
Утром 15 декабря тюменцы стали сообщать о резком росте цен на такси. Поездки стали в 2−2,5 раза дороже, чем ранее. Некоторые предполагали, что это может быть связано с анонсируемой ранее забастовкой водителей, которая в ряде городов как раз была намечена на сегодня.
«Ни о какой забастовке я не слышал. В нашем таксопарке такой информации не было, и другие коллеги ничего подобного не рассказывали», — отметил собеседник URA.RU.
Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». Ответ ожидается.