Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновата ли забастовка: в Тюмени назвали причины резкого роста цен на такси

Резкий рост цен на такси в Тюмени 15 декабря не связан с забастовкой водителей, которая ранее анонсировалась в ряде городов страны. Всему виной обстановка на дорогах из-за осадков и неопытность автомобилистов. Об этом URA.RU рассказал один из водителей такси, сотрудничающий с «Яндекс Go».

Стоимость услуг такси взлетела утром 15 декабря.

Резкий рост цен на такси в Тюмени 15 декабря не связан с забастовкой водителей, которая ранее анонсировалась в ряде городов страны. Всему виной обстановка на дорогах из-за осадков и неопытность автомобилистов. Об этом URA.RU рассказал один из водителей такси, сотрудничающий с «Яндекс Go».

«Сегодня на дорогах снег, местами — вычищенный до гололеда, а также колейность. Из-за этого таксисты, которые работают месяц-два, побоялись выходить на линию. Следовательно, число свободных машин уменьшилось», — рассказал водитель.

Также он отметил, что в некоторых районах, где ранее утром можно было видеть примерно по 10 заказов, сегодня их стало в четыре раза больше. Это собеседник агентства связывает с отказом автомобилисток садиться за руль.

«Автоледи тоже не стали рисковать и вызывали такси, сами об этом говорили во время поездок. Это сильно увеличило спрос. В тандеме с уменьшившимся предложением это повлияло на цены», — сообщил таксист.

Утром 15 декабря тюменцы стали сообщать о резком росте цен на такси. Поездки стали в 2−2,5 раза дороже, чем ранее. Некоторые предполагали, что это может быть связано с анонсируемой ранее забастовкой водителей, которая в ряде городов как раз была намечена на сегодня.

«Ни о какой забастовке я не слышал. В нашем таксопарке такой информации не было, и другие коллеги ничего подобного не рассказывали», — отметил собеседник URA.RU.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». Ответ ожидается.