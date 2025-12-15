Собчак призналась сыну, что потеряла миллионы из-за блокировки соцсетей

Журналистка Ксения Собчак в соцсетях опубликовала видео с сыном Платоном, на котором он жалуется на блокировку игры Roblox. Сама Собчак попыталась объяснить сыну, что тоже пострадала от блокировок Роскомнадзора — из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях.
Платон пошутил, что им обоим заблокировали любимые «игрушки»: ему — Roblox, а его маме — Instagram*.
В ответ Собчак рассказала, что из-за ограничений они будут жить чуточку скромнее.
— То, что у мамы нет Instagram* — это новости плохие. Будем беднее жить, Платош. Ты к этому готов? — поинтересовалась Собчак.
При этом мальчик еще не до конца понимает, как работает реклама в соцсетях. По его словам, звездная мама получает деньги в Сети «магическим образом».
Ксения Собчак нередко делится в соцсетях подробностями личной жизни. До этого она опубликовала в личном блоге фотографии с празднования дня рождения своего супруга, режиссера Константина Богомолова. В описании к снимкам она поделилась необычной традицией в их отношениях.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.