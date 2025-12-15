Собчак призналась сыну, что потеряла миллионы из-за блокировки соцсетей

Ксения Собчак нередко делится в соцсетях подробностями личной жизни. До этого она опубликовала в личном блоге фотографии с празднования дня рождения своего супруга, режиссера Константина Богомолова. В описании к снимкам она поделилась необычной традицией в их отношениях.