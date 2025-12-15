Уиткофф: В переговорах с Зеленским удалось достичь «значительного прогресса»

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине прошли хорошо, стороны смогли достичь «значительного прогресса». Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил специальный представитель американского лидера Стив Уиткофф в социальной сети X.
— Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам, — отметил политик.
По его словам, делегации из Вашингтона и Киева продолжат встречу в понедельник, 15 декабря.
Ранее стало известно, что главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимал участие в переговорах США и Украины в Берлине, которые прошли 14 декабря.
Зеленский прибыл в Германию на встречу с представителями США вечером того же дня. На кадрах лидер спускается по трапу из самолета и пожимает руки встречающим его политикам, дипломатам и военным.
По данным The Wall Street Journal, Зеленский при поддержке Европы разработал собственный ответ на мирный план президента США, чтобы сделать его приемлемым для Киева.