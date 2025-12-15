Горнолыжные курорты ММК вошли в новый национальный туристический маршрут

Горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината «Абзаково» и «Банное» (Челябинская область) включили в новый зимний маршрут «Горы зовут!», от министерства предпринимательства и туризма Башкортостана. О том, что он рассчитан на автолюбителей и начинается с Уфы, URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.