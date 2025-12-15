Горнолыжные курорты ММК вошли в новый национальный туристический маршрут

Горнолыжные центры «Абзаково» и «Банное» вошли в национальный туристический маршрут.
Горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината «Абзаково» и «Банное» (Челябинская область) включили в новый зимний маршрут «Горы зовут!», от министерства предпринимательства и туризма Башкортостана. О том, что он рассчитан на автолюбителей и начинается с Уфы, URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.
«Известные на всю страну горнолыжные курорты “Банное” и “Абзаково” стали одними из главных точек притяжения нового маршрута. По ходу маршрута “Горы зовут!” автотуристы смогут посетить природные заповедники и места для занятий активными зимними видами спорта», — уточнили URA.RU в пресс-службе ММК.
Маршрут «Горы зовут!» проходит от Уфы к склонам Челябинской области и имеет протяженность около 500 километров. Проект стал четвертым туристическим маршрутом, разработанным министерством совместно с «Роснефтью».
Он направлен на развитие внутреннего туризма и популяризацию автопутешествий. Помимо курортов «Банное» и «Абзаково», маршрут включает посещение гор Малиновой и Мраткино, ботанического памятника природы «Кужановские лиственницы», а также экскурсию в многопородный питомник собак «Белый лекарь».