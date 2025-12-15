В Шадринске открыли елочные базары

Елочные базары заработали в 20 точках в Шадринске.
В Шадринске (Курганская область) открылись точки предновогодней торговли — начали работу елочные базары. В этом году новогодние деревья можно приобрести на 20 торговых точках, расположенных во всех микрорайонах города. Об этом сообщает мэрия Шадринска в своем tg-канале.
«Выбрать свою новогоднюю красавицу можно в разных микрорайонах города. В этом году действуют 20 торговых точек — в Осеево, Хлызово, Северном и Новом поселках, на Мальцевском тракте, в центре, у вокзала и ШААЗа», — пишут власти.
Также в мэрии напомнили, что законная покупка елки — единственный верный вариант. Незаконная вырубка, транспортировка и продажа хвойных деревьев влекут за собой серьезные штрафы: для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для организаций — до 300 тысяч рублей, а также обязанность возместить ущерб природе.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана опубликовали полный список адресов елочных базаров. Специализированные площадки будут работать в разных микрорайонах города с 15 по 31 декабря.