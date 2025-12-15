В Шадринске открыли елочные базары

Также в мэрии напомнили, что законная покупка елки — единственный верный вариант. Незаконная вырубка, транспортировка и продажа хвойных деревьев влекут за собой серьезные штрафы: для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для организаций — до 300 тысяч рублей, а также обязанность возместить ущерб природе.