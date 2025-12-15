Мэр Лошкин: дороги в Челябинске после снегопада находятся в проезжем состоянии

«Дороги в проезжем состоянии, дорожные службы с задачей справились. Но от нагроможденного снега во дворах и на внутридворовой территории нужно избавляться», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. От глав райнов мэр потребовал за сутки убрать всю территорию, куда свозился снег.