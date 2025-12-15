Мэр Лошкин: дороги в Челябинске после снегопада находятся в проезжем состоянии

Лошкин поручил оперативно вывезти снег с улиц Челябинска.
Дороги в Челябинске после прошедшего в выходные обильного снегопада находятся в проезжем состоянии, дорожные службы с поставленной задачей справились. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Дороги в проезжем состоянии, дорожные службы с задачей справились. Но от нагроможденного снега во дворах и на внутридворовой территории нужно избавляться», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. От глав райнов мэр потребовал за сутки убрать всю территорию, куда свозился снег.
За прошедшую неделю с улиц Челябинска было вывезено более десяти тысяч кубических метров снега, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. «Подрядным организациям за истекшую неделю выдано 209 предписаний. Наложено 19 штрафов на общую сумму один миллион 900 тысяч рублей», — добавил Агеев.
В Челябинске и области накануне прошел обильный снегопад. Дорожная обстановка была сложной на дорогах города и за городом. Последствия снегопада в Челябинске ликвидировали 203 единицы техники и свыше 200 рабочих, которые убирали улицы днем и ночью. Сформированные накануне за день снежные валы сегодня вывезут на специально подготовленный полигон.
В ночную смену на работу направляли 42 снегоуборочные машины, с раннего утра их количество увеличилось до 108, сообщили ранее в пресс-службе администрации Челябинска. В первую очередь от снега были очищены подходы к остановкам, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам, а также выезды со дворов.