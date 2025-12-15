Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по уровню доходов населения

Согласно данным исследования, в Свердловской области индекс отношения среднего дохода к прожиточному минимуму составил 3.00. Это означает, что усреднённый доход в регионе в три раза превышает необходимый минимум. По этому ключевому показателю область разделила 11−13 места с Республикой Карелия и Республикой Татарстан, у которых индекс также равен 3.00. При этом отношение среднего дохода в регионе к медианному доходу по России составляет 74.9%, а к федеральному прожиточному минимуму — 101.8%.