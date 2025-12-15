Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по уровню доходов населения

Свердловчане зарабатывают больше других россиян.
Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения, составленном РИА Новости. Исследование показало, что средние доходы жителей области на треть превышают условный прожиточный минимум, а по соотношению к медианному доходу по стране регион демонстрирует стабильный результат.
Согласно данным исследования, в Свердловской области индекс отношения среднего дохода к прожиточному минимуму составил 3.00. Это означает, что усреднённый доход в регионе в три раза превышает необходимый минимум. По этому ключевому показателю область разделила 11−13 места с Республикой Карелия и Республикой Татарстан, у которых индекс также равен 3.00. При этом отношение среднего дохода в регионе к медианному доходу по России составляет 74.9%, а к федеральному прожиточному минимуму — 101.8%.
Лидерами рейтинга, как и ожидалось, стали нефтегазодобывающие регионы: Ненецкий автономный округ (индекс 5.85), Ямало-Ненецкий автономный округ (5.40) и Чукотский автономный округ (5.08). В первую пятерку также вошли Москва (4.46) и Магаданская область (4.43). Для индустриальной Свердловской области попадание в первую пятнадцатку, опережающее многие другие крупные промышленные субъекты, является показателем устойчивости региональной экономики и относительно высокого уровня оплаты труда в ключевых отраслях, таких как металлургия и машиностроение.