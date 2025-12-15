Ричмонд
Какие правила нужно соблюдать при покупке недвижимости, чтобы избежать «эффекта Долиной»

Оценка недвижимости, возможность участия родственников в сделке и оценка финансового положения продавца — эти правила помогут избежать «эффекта Долиной» при покупке недвижимости. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

Одним из пунктов для проверки является цена недвижимости, она не должна быть занижена.

«Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в ней. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец», — сказал Алешкин. Его слова приводит издание «Аргументы и факты». При оценке недвижимости, по словам адвоката, надо узнать, не является ли цена на недвижимость заниженной. Кроме того, при сделке важно совершать безналичные операции. Переводы помогут в дальнейшем доказать, что сделка была реальной.

Ранее в банке «Дом.РФ» сообщили, что из-за ситуации с квартирой артистки Ларисы Долиной, меняется поведение покупателей вторичного жилья. Число отказов от сделок заметно увеличивается.