Солнце готовит предновогодний сюрприз: что известно о надвигающейся магнитной буре

Накануне Нового года, 30 декабря, Землю ожидает магнитная буря минимального уровня G1. Информация об этом была предоставлена специалистами лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По их данным, в декабре подобные явления достигнут уровня G1 дважды. Помимо 30 декабря, возмущения магнитосферы прогнозируются также 23 числа.
Солнечная активность, по прогнозам, после небольшой вспышки пойдет на спад. Серьезных всплесков до середины января 2026 года не ожидается.
Ранее, 8 декабря, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X1.1. Она длилась около 15 минут и носила импульсный характер. Как отметили ученые, подобные короткие взрывы редко сопровождаются выбросами плазмы. Однако на первых полученных видео были заметны движения солнечного вещества вверх.
Это может означать, что часть вещества все же ушла в космос. Однако вероятность его воздействия на нашу планету оценивается как низкая, а геоэффективность события является незначительной.