В МВД рассказали о схеме блокировки банковских карт без телефона владельца

Когда пострадавшие обращаются в банки, им сообщают, что блокировка была выполнена по их собственной инициативе. На практике мошенники звонят в кредитные организации, представляясь клиентом, и утверждают, что потеряли телефон. В полиции отметили, что по внутренним процедурам некоторых банков блокировка всё ещё возможна после устного обращения при совпадении персональных данных.