В МВД рассказали о схеме блокировки банковских карт без телефона владельца

Мошенники начали использовать схему, позволяющую блокировать банковские карты граждан без доступа к их телефону. Об этом сообщили в Telegram-канале киберполиции МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, злоумышленники располагают минимальным набором персональных данных — именем и датой рождения жертвы. После этого человеку пишут в мессенджере, угрожают и заявляют, что его карты уже заблокированы. В ряде случаев информация подтверждается — карты действительно оказываются нерабочими.
Когда пострадавшие обращаются в банки, им сообщают, что блокировка была выполнена по их собственной инициативе. На практике мошенники звонят в кредитные организации, представляясь клиентом, и утверждают, что потеряли телефон. В полиции отметили, что по внутренним процедурам некоторых банков блокировка всё ещё возможна после устного обращения при совпадении персональных данных.
Специалисты подчёркивают, что схема легко масштабируется: мошеннические кол-центры могут массово обзванивать банки, выдавая себя за клиентов. Цель подобных действий — не прямое хищение средств, а психологическое давление на жертву, которое может подтолкнуть её к дальнейшему общению с преступниками. Гражданам рекомендуют игнорировать угрозы и связываться с банками только по официальным каналам.
Ранее в МВД также предупреждали о распространении поддельных документов, которые используются телефонными мошенниками для создания видимости законной деятельности. В ведомстве отмечали, что такие бумаги применяются кол-центрами для «легализации» действий курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан, при этом подобные «документы» не имеют юридической силы и не предусмотрены законодательством РФ.