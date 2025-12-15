Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода закончилась: на башкирских дорогах сняли все ограничения

В Башкирии на дорогах сняли введенные из-за непогоды ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В связи со стабилизацией обстановки и восстановлением нормального движения на федеральной трассе М-5 «Урал» спасатели завершили работу пункта обогрева водителей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Пункт был развернут на 1285-м километре трассы в Туймазинском районе для оказания помощи участникам дорожного движения в сложных погодных условиях.

В настоящее время на всех автодорогах республики действующих ограничений движения нет.

— Счастливого Вам пути и хорошего дня! — заявил Первов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.