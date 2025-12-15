Непогода закончилась: на башкирских дорогах сняли все ограничения

В связи со стабилизацией обстановки и восстановлением нормального движения на федеральной трассе М-5 «Урал» спасатели завершили работу пункта обогрева водителей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Пункт был развернут на 1285-м километре трассы в Туймазинском районе для оказания помощи участникам дорожного движения в сложных погодных условиях.
В настоящее время на всех автодорогах республики действующих ограничений движения нет.
— Счастливого Вам пути и хорошего дня! — заявил Первов.
