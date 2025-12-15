Ричмонд
В Омске силами «УДХБ» ведется круглосуточная уборка снега

После мощного снегопада дорожные службы Омска перешли в усиленный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

Омские дорожники этой ночью вышли на работу в усиленном режиме из-за выпавших осадков. Уже ночью и ранним утром основные магистрали города были обработаны противогололедными материалами — всего за сутки использовано свыше 800 тонн реагентов. В операции задействовано около 100 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Как сообщил директор БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов, своевременная обработка необходима, чтобы предотвратить образование наледи, которую впоследствии крайне сложно удалить даже тяжелой техникой, такой как грейдеры. Реагенты начинают действовать через 4−6 часов после нанесения.

С 10:00 механизированные звенья УДХБ приступили к прометанию проезжей части во всех административных округах. Однако, по словам Глебова, провести полную уборку в дневное время затруднительно из-за интенсивного транспортного потока. Поэтому основной объем работ запланирован на ночное время.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Тем не менее, и днем на улицах города трудятся более 200 единиц техники, занятых не только очисткой и обработкой дорог, но и вывозом снега, а также выполнением других мероприятий по зимнему содержанию трасс.

Особое внимание уделяется подъездам и подходам к социальным объектам — больницам, школам и детским садам. Отдельные бригады работают на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, все делается для того, чтобы минимизировать трудности для передвижения как пешеходам, так и водителям.

Ранее мы писали, что сильный туман задержал в Омске семь самолетов.