В Пермском крае запустят беспилотник для поиска пропавших туристов

«Первые команды уже на месте, поиски начнутся при свете дня», — подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе отряда «Лиза Алерт».
Напомним:13 декабря группа из 15 жителей Свердловской области выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В этот же день двое из них вернулись в поселок, где находятся остальные — до сих пор неизвестно.
Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства исчезновения туристов в Кизеловском городском округе. Краевая прокуратура контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом группы на точку сбора в назначенное время.
Сообщалось, что туристы не регистрировались в МЧС на маршруте, но среди них есть опытные путешественники.
В беседе с ТАСС координатор регионального поисково-спасательного отряда Кирилл Челышев уточнил: в данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и БПЛА с тепловизором.