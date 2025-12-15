Ричмонд
В Пермском крае запустят беспилотник для поиска пропавших туристов

В Пермском крае волонтеры приступают к поискам пропавших туристов. С вершины горы, к которой направлялась группа, запустят беспилотника для их поиска.

Источник: Freepik

«Первые команды уже на месте, поиски начнутся при свете дня», — подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе отряда «Лиза Алерт».

Напомним:13 декабря группа из 15 жителей Свердловской области выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В этот же день двое из них вернулись в поселок, где находятся остальные — до сих пор неизвестно.

Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства исчезновения туристов в Кизеловском городском округе. Краевая прокуратура контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом группы на точку сбора в назначенное время.

Сообщалось, что туристы не регистрировались в МЧС на маршруте, но среди них есть опытные путешественники.

В беседе с ТАСС координатор регионального поисково-спасательного отряда Кирилл Челышев уточнил: в данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и БПЛА с тепловизором.

