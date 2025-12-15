Зеленский решил отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на безопасность

Украина готова отказаться от вступления в НАТО, если Запад предоставит гарантии безопасности. Об этом в воскресенье, 14 декабря, заявил глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, мирный план не обойдется без уступок со стороны Киева. Несмотря на это, стране все еще требуются гарантии безопасности от США и Европы.
— Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США — а именно гарантиях, подобных статье 5, а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров, — цитирует политика The Financial Times.
До этого Украина официально направила администрации президента США свой переработанный вариант мирного плана, который является ответом на последний проект, предложенный американской стороной.
8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями Владимира Зеленского относительно предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не отверг мирный план США. Между сторонами состоялся прямой обмен мнениями по этому вопросу.