Инсайдер Карпов: Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси по футболу

По неофициальной информации, Гончаренко договорился, что будет работать со сборной Беларуси в ближайшие два года — до декабря 2027 года. В этот период команда должна побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы-2028. Сборная будет выступать в Лиге наций и отборочном цикле к Евро.