Инсайдер Карпов: Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси по футболу

Спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу будет Виктор Гончаренко, пишет KP.RU.
48-летний белорусский специалист стал известен благодаря успехам борисовского БАТЭ в Лиге чемпионов. С 2013 года он работал в российском чемпионате, возглавляя «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу», «Краснодар». Последним его местом работы был клуб «Пари Нижний Новгород», с которым он расстался в июне 2025 года.
По неофициальной информации, Гончаренко договорился, что будет работать со сборной Беларуси в ближайшие два года — до декабря 2027 года. В этот период команда должна побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы-2028. Сборная будет выступать в Лиге наций и отборочном цикле к Евро.
Напомним, что предыдущий тренер белорусской сборной испанец Карлос Алос был отправлен в отставку после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира-2026.
