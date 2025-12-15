Новые платные автомобильные парковки заработали в Минске с 15 декабря

В организации обратили внимание, что с 15 декабря начала работу автопарковка, расположенная в районе Троицкого предместья. Она будет работать в автоматическом режиме. Кроме того, начали работать еще несколько парковок. Они находятся на улице Румянцева (участок от улицы Козлова до улицы Захарова), на улице Сторожевской (от дома № 49 по улице Коммунистической до улицы Максима Богдановича вдоль набережной Свислочи). Также новые парковки расположены на местном проезде на проспекте Независимости (от улицы Захарова до улицы Фрунзе, а также от улицы Коммунистической до улицы Киселева).