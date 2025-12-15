Аналитики: Схема Долиной оказывает существенное влияние на рынок «вторички»

Так называемая схема Долиной оказывает на рынок вторничной недвижимости в России существенное влияние. Об этом рассказали аналитики банка «Дом.РФ».
По данным директора клиентского сервиса и взыскания банка Кирилла Малиновского, покупатели все чаще отказываются брать жилье у пожилых и/или одиноких собственников.
Малиновский добавил, что профессиональное сообщество ждет результатов заседания Верховного суда, на котором решится судьба жилья Долиной. Эксперт пояснил, что пока нет проверенной тактики, позволяющей полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки.
— Схема оказывает на рынок купли-продажи «вторички» существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники, — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.
16 декабря Верховный суд РФ рассмотрит уголовное дело, касающееся певицы Ларисы Долиной.
Сама Лариса Долина на прошлой неделе в эфире «Пусть говорят» сказала, что решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она заявила, что собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться.