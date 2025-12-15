Аналитики: Схема Долиной оказывает существенное влияние на рынок «вторички»

Сама Лариса Долина на прошлой неделе в эфире «Пусть говорят» сказала, что решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она заявила, что собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».