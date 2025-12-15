В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских параигр в Дубае

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте торжественно встретили чемпионов V Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).
«На этих соревнованиях наши пара-атлеты заняли первое место в общекомандном зачете. Сегодня делегация Узбекистана вернулась в Ташкент. Героев соревнований торжественно встретили Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам спорта Одил Абдурахманов, а также руководство Министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов», — говорится в сообщении.
Церемония награждения пара-атлетов прошла в «Олимпийском городке». Танзила Нарбаева зачитала чемпионам поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Призерам Параазиады и их тренерам вручили единовременные денежные пособия.