СМИ: Россиянке разрешили не платить кредит, который оформила ее дочь в Roblox

Жительнице Кирова разрешили не платить кредит, который случайно оформила ее 9-летняя дочь, играя в Roblox. Об этом в понедельник, 15 декабря, рассказали в Telegram-канале Baza.
С ребенком в игре связались мошенники, которые пообещали ей бонусы в обмен на коды из СМС. Девочка сообщила аферистам необходимую информацию, однако оказалась обманутой.
За 16 минут злоумышленники оформили потребительский кредит и перевели на свои счета около 700 тысяч рублей. Мать ребенка отправилась в банк, чтобы аннулировать кредит, однако получила отказ.
В организации заявили, что соблюдали бдительность и заблокировали один из переводов. В самой ситуации обвинили клиентку — якобы она сама разгласила пароли.
Неудача ждала россиянку и в суде, однако позже она подала апелляцию. Коллегия пересмотрела историю и обратила внимание, что кредит был оформлен без воли женщины.
Инстанция встала на сторону пострадавшей, отменила прошлое судебное решение и признала сделку недействительной, уточнили в публикации.
Ранее в МВД рассказали, что дети смогут распознать телефонных мошенников, если будут знать «кодовые фразы», которые используют преступники.