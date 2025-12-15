Семья потребовала выкопать тело загадочно умершей модели: в гибели «Барби» могут появиться новые детали

Прибывшие медики констатировали смерть инфлюенсерши. Позже эксперты обнаружили на её шее и теле следы, характерные для механической асфиксии. Прокуратура настаивает на эксгумации, чтобы провести повторную экспертизу травм и анализ ДНК под ногтями. Это поможет установить, была ли борьба перед гибелью.