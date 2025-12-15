Семья потребовала выкопать тело загадочно умершей модели: в гибели «Барби» могут появиться новые детали

Тело известной бразильской инфлюенсерши Барбары Янкавски Маркес, известной как «живая Барби», могут эксгумировать для нового расследования. Это произойдёт после заявления её родных о возможном насильственном характере смерти, сообщает источник Need To Know.
Первоначально полиция хотела закрыть дело, предположив смерть от остановки сердца из-за кокаина. Однако прокуратура потребовала дополнительной проверки, заметив на теле подозрительные травмы.
Напомним, что Барбара была найдена мёртвой 2 ноября в доме 51-летнего адвоката Ренато Кампоса Пинто Де Витто. Сам адвокат признался, что пригласил 31-летнюю девушку для оказания сексуальных услуг.
По словам Ренато, ночью они употребляли кокаин, а затем Барбара уснула перед телевизором и не проснулась. Адвокат утверждает, что вызывал скорую и пытался делать ей искусственное дыхание.
Прибывшие медики констатировали смерть инфлюенсерши. Позже эксперты обнаружили на её шее и теле следы, характерные для механической асфиксии. Прокуратура настаивает на эксгумации, чтобы провести повторную экспертизу травм и анализ ДНК под ногтями. Это поможет установить, была ли борьба перед гибелью.
Расследование теперь передано в специальный департамент по убийствам. Суд ещё рассматривает ходатайство о возобновлении дела. Барбара была популярна в соцсетях благодаря образу живой Барби и имела несколько сотен подписчиков.