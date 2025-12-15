Ричмонд
Белорусский вуз ввел получение водительских прав в учебный план

Минобразования раскрыло, в каком белорусском ввели получение водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский вуз ввел получение водительских прав в учебный план. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.

В ведомстве уточнили, что с 2026 года в Белорусском государственном технологическом университете начнется дуальное обучение на лесных факультетах. Это значит, что студенты будут и учиться, и работать одновременно на предприятиях Министерства лесного хозяйства — с заработной платой, опытом, перспективой трудоустройства.

В Минобразования отметили, что к 2030 году 50% обучения станет практико-ориентированным. Вместе с тем 80% выпускников будут гарантированно закреплены на предприятиях. С 2026 года для поступления на специальность «лесное хозяйство» нужно будет сдавать физику вместо химии.

«Все студенты-лесники получат водительские права как рабочую профессию», — заметили в пресс-службе.

Тем временем психологическое собеседование для педагогов Беларуси вводится с 2026 года.

Ранее крупный белорусский вуз объявил о двух новых специальностях.

Кстати, белоруска Дарья Домрачева рассказала, почему получила образование диетолога.