Белорусский вуз ввел получение водительских прав в учебный план

В ведомстве уточнили, что с 2026 года в Белорусском государственном технологическом университете начнется дуальное обучение на лесных факультетах. Это значит, что студенты будут и учиться, и работать одновременно на предприятиях Министерства лесного хозяйства — с заработной платой, опытом, перспективой трудоустройства.