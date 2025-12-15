Столичные мосты украсили к Новому году

«Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам — по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую, атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО “Объединенная энергетическая компания” отдельно украсили столичные мосты, в том числе Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский и парящий мост в парке “Зарядье”», — отметил Петр Бирюков.