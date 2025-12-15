Столичные мосты украсили к Новому году

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столичные мосты к Новому году и Рождеству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам — по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую, атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО “Объединенная энергетическая компания” отдельно украсили столичные мосты, в том числе Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский и парящий мост в парке “Зарядье”», — отметил Петр Бирюков.
На Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции «бокалы шампанского». Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, а опоры на Бородинском мосту — консоли «кристаль». Пролеты Третьяковского и Садовнического мостов оформили гирляндами с теплым светом.
Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные браслеты-скань на пешеходной части. Они дополнили световое оформление пролетов. Новогодние гирлянды со снежинками появились на Чугунном мосту над Водоотводным каналом. Парящий мост оформили световым геометрическим узором.
Для украшения города специалисты используют современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
Конструкции используют повторно из года в год. Благодаря многофункциональности их можно видоизменять и адаптировать под разные события.