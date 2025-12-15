В Набережных Челнах утвердили шесть площадок для запуска фейерверков

Всего в городе утверждены шесть площадок. Запуск фейерверков разрешен в Парке Победы — на площадке, где традиционно проводится Сабантуй, на территории возле городского пляжа в Новом городе, за стадионом «Строитель» на побережье реки Мелекески, на территории Ипподрома, на улице Раскольникова, между домом № 11 и ГСК «Прикамский», а также возле городского пляжа на набережной Габдуллы Тукая.