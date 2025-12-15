Где в Кишинёве погаснет свет: публикуем список улиц, жители которых проведут ужин при свечах

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Дачия, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Христо Ботева, 5, 9/2, 19/7 — с 08:50 до 13:00.
Дачия, 12/2, Христо Ботева, 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 — с 13:00 до 16:40.
Буюканы:
Алба-Юлия, 75, 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, 9026, Л. Деляну, ⅓ — с 09:10 до 16:00.
Центр:
Костешть, 7, 7A, Лэмэицей, 12, Мэчиешилор, 20, 24−36, 21/2, 23−33, Скиноаса, 1−29, 2−24, 24A, Туртурле, 1−9, 9A, 2−6 — с 09:00 до 16:00.
В. Цепеш, 55 — с 10:00 до 17:00.
Чеканы:
М. чел Бэтрын, 3, 3A, 3n, 5/3 — с 08:30 до 13:00.