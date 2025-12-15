В Волгограде экологи искали разлившуюся по Волге нефть

Сотрудники Нижне-Волжского управления Росприроднадзора приняли участие в комплексных учениях, где проверялась готовность организаций к действиям при разливах нефти и нефтепродуктов.
В Волгограде такие учения прошли на площадке ООО «Вест». В ходе тренировки специалисты отработали практические действия по локализации и устранению максимально возможного прогнозируемого разлива с привлечением сил и техники ПАСС МУ «Служба спасения Волгограда».
«Было проведено обследование места условного разлива дизельного топлива, организовано оцепление зоны ЧС, установлены боновые заграждения и выполнен сбор нефтеводяной смеси с помощью спецоборудования», — рассказали в ведомстве.
По итогам учений сделан вывод о готовности ООО «Вест» к локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.