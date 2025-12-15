Ричмонд
В Волгограде экологи искали разлившуюся по Волге нефть

Специалисты Росприроднадзора отрабатывали возможную легенду.

Источник: Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора

Сотрудники Нижне-Волжского управления Росприроднадзора приняли участие в комплексных учениях, где проверялась готовность организаций к действиям при разливах нефти и нефтепродуктов.

В Волгограде такие учения прошли на площадке ООО «Вест». В ходе тренировки специалисты отработали практические действия по локализации и устранению максимально возможного прогнозируемого разлива с привлечением сил и техники ПАСС МУ «Служба спасения Волгограда».

«Было проведено обследование места условного разлива дизельного топлива, организовано оцепление зоны ЧС, установлены боновые заграждения и выполнен сбор нефтеводяной смеси с помощью спецоборудования», — рассказали в ведомстве.

По итогам учений сделан вывод о готовности ООО «Вест» к локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.