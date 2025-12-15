NYT: ЦРУ в 1965 году потеряло в Гималаях генератор с плутонием

ЦРУ в 1965 году во время секретной операции потеряло в Гималаях плутониевый генератор, который теперь может стать источником загрязнения вод реки Ганг или послужить средством создания грязной атомной бомбы. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
США отправили альпинистов установить в Гималаях 22-килограмовое ядерное устройство, чтобы шпионить за Китаем, который тогда только взорвал атомную бомбу.
«После внезапного наступления непогоды американцы бросили ядерное устройство. С тех пор его никто не видел», — рассказало издание.
Газета отмечает, что прошло уже 60 лет. NYT не исключает, что ядерное устройство может быть найдено и использовано для создания «грязной бомбы». Кроме того, радиоактивные материалы могут попасть в священную реку Ганг и представлять угрозу для миллионов жителей Индии.
США проводили плутониевую миссию Нанда-Деви совместно с Индийским разведывательным бюро (ИБ). В октябре 1965 года в Гималаях была провалена операция по установке станции дистанционного зондирования с ядерным двигателем. Радиоизотопный термоэлектрический генератор, работающий на плутонии, был потерян в горах из-за сильной снежной бури.
В СМИ информация стала просачиваться в 1978 году. С тех пор около Нанда-Деви периодически проводится мониторинг окружающей среды для выявления радиоактивного излучения.