Ефимов: с начала года в СЗАО возвели семь образовательных объектов

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что самый крупный образовательный объект, построенный в этом году в районе Хорошево-Мневники, — школа на 775 мест. Ее площадь составляет 14,9 тыс. кв. м. Внутри предусмотрены универсальные и специализированные учебные классы, лабораторные и исследовательские комплексы, большие рекреационные зоны, в которых учащиеся смогут отдыхать или заниматься самостоятельно. В центральной части здания оборудовано пространство для проведения мероприятий. Для уроков физкультуры предусмотрены два спортзала, а на прилегающей территории — школьный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.