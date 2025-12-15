Ефимов: с начала года в СЗАО возвели семь образовательных объектов

Семь новых образовательных объектов появилось в Северо-Западном административном округе с начала текущего года в рамках развития социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
«С начала года на северо-западе столицы возвели семь образовательных объектов. В общей сложности они рассчитаны почти на 2,9 тысячи мест. Три здания возвели в районе Хорошево-Мневники. Это школа и два детских сада совокупной площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Их смогут посещать свыше 1,3 тысячи детей. Большое внимание застройщики уделили прилегающей территории, которую комплексно благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники», — уточнил Ефимов.
В учебных заведениях создают комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. При строительстве и отделке используются долговечные и качественные материалы, соответствующие современным стандартам безопасности.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что самый крупный образовательный объект, построенный в этом году в районе Хорошево-Мневники, — школа на 775 мест. Ее площадь составляет 14,9 тыс. кв. м. Внутри предусмотрены универсальные и специализированные учебные классы, лабораторные и исследовательские комплексы, большие рекреационные зоны, в которых учащиеся смогут отдыхать или заниматься самостоятельно. В центральной части здания оборудовано пространство для проведения мероприятий. Для уроков физкультуры предусмотрены два спортзала, а на прилегающей территории — школьный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.
В Хорошево-Мневниках построили три образовательных учреждения в рамках создания новых жилых кварталов на Шелепихинской набережной и улице Нижние Мневники.
Строительство соцобъектов в СЗАО находилось под присмотром Мосгосстройнадзора. В ходе работ на стройплощадках было проведено около 60 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам итоговых проверок Комитет выдал заключения о соответствии объектов утвержденным проектам и разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Соколиная Гора по программе реновации появятся новые кварталы с детским садом и медцентром.
В настоящее время на участках находятся устаревшие складские, производственные и административные здания. В результате реорганизации будет построено более 50 тыс. кв. м жилья для переселения по программе реновации. Помимо жилых домов, в новых кварталах создадут социальные объекты: детский сад на 250 мест, медицинский и многофункциональный общественный центры. Территорию также комплексно благоустроят. Реализация проектов в рамках программы КРТ обеспечит комфортные условия для жизни более 1,5 тысячи москвичей и создаст свыше пятисот рабочих мест.
Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».