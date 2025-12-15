Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что состояние людоеда Джумагалиева стабилизировали спустя 35 лет

Психическое состояние одного из самых известных серийных убийц СССР Николая Джумагалиева, прозванного Железным Клыком, удалось стабилизировать.

Психическое состояние одного из самых известных серийных убийц СССР Николая Джумагалиева, прозванного Железным Клыком, удалось стабилизировать. Маньяк, убивавший и поедавший женщин, пришел в себя после десятилетий тяжелого психического расстройства и впервые за 35 лет получил разрешение на контакт с родственниками.

Джумагалиев продолжает находиться на принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице в селе Актас на территории Казахстана. Долгое время информация о его состоянии оставалась закрытой. На протяжении десятков лет пациент с диагнозом шизофрения считался полностью невменяемым, не мог связно говорить и не вступал в осмысленный контакт с окружающими, передает телеграм-канал Shot.

Ситуация изменилась после применения новой схемы терапии. По данным медиков, состояние пациента заметно улучшилось: он ориентируется в происходящем, способен поддерживать разговор и отвечать на вопросы. После подтверждения стабильного состояния администрация медучреждения впервые разрешила ему краткий телефонный разговор с родственниками.

Связаться Джумагалиев попросил с племянницей. Контакт был одобрен. В дальнейшем общение планируется дважды в месяц, однако врачи предупреждают о риске рецидива заболевания и возможного возврата в острую фазу.

Николай Джумагалиев начал совершать убийства в 1979 году. Он нападал на женщин, подбирая их у автодорог. По данным следствия, маньяк пил кровь жертв и употреблял их плоть, полагая, что это придаст ему особые способности. На его счету не менее 10 погибших.

Следственные материалы указывали, что мотивом ненависти к женщинам стала перенесенная инфекция, после которой Джумагалиев сформировал устойчивые бредовые убеждения. Первое убийство он тщательно планировал, после чего серия преступлений приобрела системный характер.

После задержания Джумагалиев был признан невменяемым и направлен на бессрочное принудительное лечение, где находится по сей день.

Читайте также: Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию.