Выяснилось, что состояние людоеда Джумагалиева стабилизировали спустя 35 лет

Джумагалиев продолжает находиться на принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице в селе Актас на территории Казахстана. Долгое время информация о его состоянии оставалась закрытой. На протяжении десятков лет пациент с диагнозом шизофрения считался полностью невменяемым, не мог связно говорить и не вступал в осмысленный контакт с окружающими, передает телеграм-канал Shot.