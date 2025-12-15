Выяснилось, что состояние людоеда Джумагалиева стабилизировали спустя 35 лет

Психическое состояние одного из самых известных серийных убийц СССР Николая Джумагалиева, прозванного Железным Клыком, удалось стабилизировать. Маньяк, убивавший и поедавший женщин, пришел в себя после десятилетий тяжелого психического расстройства и впервые за 35 лет получил разрешение на контакт с родственниками.
Джумагалиев продолжает находиться на принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице в селе Актас на территории Казахстана. Долгое время информация о его состоянии оставалась закрытой. На протяжении десятков лет пациент с диагнозом шизофрения считался полностью невменяемым, не мог связно говорить и не вступал в осмысленный контакт с окружающими, передает телеграм-канал Shot.
Ситуация изменилась после применения новой схемы терапии. По данным медиков, состояние пациента заметно улучшилось: он ориентируется в происходящем, способен поддерживать разговор и отвечать на вопросы. После подтверждения стабильного состояния администрация медучреждения впервые разрешила ему краткий телефонный разговор с родственниками.
Связаться Джумагалиев попросил с племянницей. Контакт был одобрен. В дальнейшем общение планируется дважды в месяц, однако врачи предупреждают о риске рецидива заболевания и возможного возврата в острую фазу.
Николай Джумагалиев начал совершать убийства в 1979 году. Он нападал на женщин, подбирая их у автодорог. По данным следствия, маньяк пил кровь жертв и употреблял их плоть, полагая, что это придаст ему особые способности. На его счету не менее 10 погибших.
Следственные материалы указывали, что мотивом ненависти к женщинам стала перенесенная инфекция, после которой Джумагалиев сформировал устойчивые бредовые убеждения. Первое убийство он тщательно планировал, после чего серия преступлений приобрела системный характер.
После задержания Джумагалиев был признан невменяемым и направлен на бессрочное принудительное лечение, где находится по сей день.
