Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: новая глава британского MI6 Метревели обвинит Россию в «экспорте хаоса»

Метревели намерена представить Россию «ревизионистским противником».

Источник: Комсомольская правда

Новая глава управления британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели собирается заявить об угрозах со стороны России и обвинить Москву в «экспорте хаоса». Выдержки из ее будущего выступления публикуют Reuters, The Guardian и Financial Times, а также другие СМИ.

Как ожидается, первая женщина на посту руководителя MI6 в своей первой публичной речи после вступления в должность в понедельник, 15 декабря, заявит, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», а правила ведения конфликтов трансформируются, особенно в вопросе украинского кризиса.

«Экспорт хаоса — это особенность, а не ошибка в подходе России к международному взаимодействию», — собирается заявить она.

В своем выступлении Метревели намерена представить Россию «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником». Она также отметит решение Великобритании продолжать поддержку Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планах европейских политиков эскалация конфликта и рост жертв среди большего числа людей. По ее словам, сейчас в европейских странах пытаются манипулировать ситуацией, чтобы помешать любым реальным шагам к миру.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше