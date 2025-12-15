Reuters: новая глава британского MI6 Метревели обвинит Россию в «экспорте хаоса»

Как ожидается, первая женщина на посту руководителя MI6 в своей первой публичной речи после вступления в должность в понедельник, 15 декабря, заявит, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», а правила ведения конфликтов трансформируются, особенно в вопросе украинского кризиса.