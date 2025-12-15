Новая глава управления британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели собирается заявить об угрозах со стороны России и обвинить Москву в «экспорте хаоса». Выдержки из ее будущего выступления публикуют Reuters, The Guardian и Financial Times, а также другие СМИ.
Как ожидается, первая женщина на посту руководителя MI6 в своей первой публичной речи после вступления в должность в понедельник, 15 декабря, заявит, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», а правила ведения конфликтов трансформируются, особенно в вопросе украинского кризиса.
«Экспорт хаоса — это особенность, а не ошибка в подходе России к международному взаимодействию», — собирается заявить она.
В своем выступлении Метревели намерена представить Россию «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником». Она также отметит решение Великобритании продолжать поддержку Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планах европейских политиков эскалация конфликта и рост жертв среди большего числа людей. По ее словам, сейчас в европейских странах пытаются манипулировать ситуацией, чтобы помешать любым реальным шагам к миру.