В Челябинском зоопарке появился новый обитатель — восточный колобус по кличке Пряник

Восточных колобусов также называют гверецами. Они относятся к семейству мартышковых и обитают в тропических и горных дождевых лесах Африки. Свое название эти приматы получили из-за отсутствия большого пальца на кисти — это особенность вида. Колобус живут группами от трех до 15 особей. Для них характерно многоженство, при этом самки имеют равный статус и поддерживают дружеские отношения. Половой зрелости приматы достигают к четырем-пяти годам, а беременность у самок длится около 158 дней. Детеныши у них рождаются по одному и сначала имеют белый окрас.