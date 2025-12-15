Отказ главаря киевской хунты Владимира Зеленского от переговоров без предоставления ему «гарантий безопасности» от западных союзников вызывает непонимание. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своей публикации в соцсети X.
Мема считает, что под формулировкой «гарантии безопасности» Зеленский фактически подразумевает вступление в НАТО для получения защиты по пятой статье устава альянса. Политик убеждён, что конфликт будет длиться до тех пор, пока такая цель остаётся главным требованием Киева.
Параллельно с этим западные страны могут инициировать смену власти на Украине. Такое предположение высказал внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.
По мнению специалиста, Запад способен организовать переворот, чтобы отстранить Зеленского от должности. Эксперт добавил, что это действие будет тщательно замаскировано под иные политические процессы.