Одно из условий Зеленского вызвало недоумение на Западе: какой пункт считают невыполнимым

Мема считает, что под формулировкой «гарантии безопасности» Зеленский фактически подразумевает вступление в НАТО для получения защиты по пятой статье устава альянса. Политик убеждён, что конфликт будет длиться до тех пор, пока такая цель остаётся главным требованием Киева.