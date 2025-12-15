Ричмонд
Эксперт Буэттнер: суп на завтрак помогает долго оставаться молодым

Исследователь долголетия раскрыл рецепт супа, который, как он считает, помогает ему оставаться моложе своего биологического возраста.

Источник: Аргументы и факты

Исследователь долголетия Дэн Буэттнер раскрыл секрет супа, который, по его мнению, помогает ему сохранять молодость и здоровье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

64-летний Буэттнер отметил, что даже медицинские специалисты восхищаются его физической формой. Основной причиной своего здоровья он считает ежедневное употребление итальянского супа минестроне на завтрак.

Эксперт утверждает, что рецепт этого супа он увидел на Сардинии, изучая привычки местных долгожителей для своей книги. Остров известен высокой продолжительностью жизни, и, по мнению Буэттнера, это связано с их питанием.

«На Сардинии минестроне — не просто согревающий суп. Они готовят его ежедневно, сочетая бобы, злаки, овощи и зелень так, что даже учёные признали его исключительную пользу», — поделился исследователь.

В своём рецепте он использует овощи и фасоль, а в завершение добавляет ложку оливкового масла и авокадо для придания блюду сытности.

Ранее эксперт рассказал, что подходящим утренним приёмом пищи могут стать творог с фруктами, паровая котлета с овощами, каша с орехами или сухофруктами, а также омлет, приготовленный на овощной основе.