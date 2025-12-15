В Омске ищут хозяев игривого лабрадора

15 декабря в Омске была найдена пропавшая собака. Очевидица, увидев животное, забрала его с улицы и разместила обращение в Telegram-канале «Аварийный Омск», призвав хозяина откликнуться.
По описанию, пес — домашний, контактный, игривый и ласковый. Он хорошо ест, активно изучает новую обстановку и явно еще подросток: например, переворачивает поилку лапой и не любит ошейник, но охотно следует рядом. Женщина, взявшая собаку на передержку, отметила, что животное, скорее всего, потерялось буквально несколько дней назад.
«В квартире у меня кошка, и она очень агрессивно отреагировала на собаку, поэтому мы перевезли ее в частный дом. Если заняться воспитанием с кинологом, из нее выйдет отличный друг и защитник семьи», — рассказала она.
Если владелец не объявится в ближайшее время, написала женщина, то ей придется отдать животное другим хозяевам.
