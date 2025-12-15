Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут хозяев игривого лабрадора

Омичка взяла пса на передержку, но просит владельца откликнуться.

Источник: Комсомольская правда

15 декабря в Омске была найдена пропавшая собака. Очевидица, увидев животное, забрала его с улицы и разместила обращение в Telegram-канале «Аварийный Омск», призвав хозяина откликнуться.

По описанию, пес — домашний, контактный, игривый и ласковый. Он хорошо ест, активно изучает новую обстановку и явно еще подросток: например, переворачивает поилку лапой и не любит ошейник, но охотно следует рядом. Женщина, взявшая собаку на передержку, отметила, что животное, скорее всего, потерялось буквально несколько дней назад.

«В квартире у меня кошка, и она очень агрессивно отреагировала на собаку, поэтому мы перевезли ее в частный дом. Если заняться воспитанием с кинологом, из нее выйдет отличный друг и защитник семьи», — рассказала она.

Если владелец не объявится в ближайшее время, написала женщина, то ей придется отдать животное другим хозяевам.

Ранее мы писали, что в Омске неустановленный водитель сбил школьника и скрылся с места происшествия.