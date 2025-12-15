В Омске ищут хозяев игривого лабрадора

По описанию, пес — домашний, контактный, игривый и ласковый. Он хорошо ест, активно изучает новую обстановку и явно еще подросток: например, переворачивает поилку лапой и не любит ошейник, но охотно следует рядом. Женщина, взявшая собаку на передержку, отметила, что животное, скорее всего, потерялось буквально несколько дней назад.