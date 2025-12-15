Ричмонд
«Практический шаг к воссоединению семьи»: в Башкирии будут бесплатно помогать восстановить родительские права

В Башкирии можно будет бесплатно восстановить родительские права.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 декабря, парламент Башкирии на пленарном заседании рассмотрит законопроект о расширении круга получателей бесплатной юридической помощи.

Как рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, правом на бесплатные услуги регионального Госюрбюро смогут воспользоваться граждане, лишенные родительских прав или ограниченные в них. Помощь будет включать не только консультации, но и практическое содействие в подготовке необходимых правовых документов: заявлений, жалоб и ходатайств. Услуги будут предоставляться строго по вопросам, связанным с восстановлением родительских прав или отменой их ограничения.

Спикер подчеркнул, что эта мера является важным инструментом социальной поддержки и защиты семьи. По его словам, лишение или ограничение родительских прав — тяжелая ситуация, а человек, решивший ее исправить, часто сталкивается со сложной правовой процедурой.

— Это практический шаг к исправлению ошибок и воссоединению семьи, — заявили Толкачев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.