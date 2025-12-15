Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала иностранных граждан не поддаваться на попытки Британии вербовать наемников для участия в ВСУ. Также она заявила, что британская вещательная корпорация ВВС окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведки MI6 по вербовке шпионов.