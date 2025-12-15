Ричмонд
Глава разведки MI6 пообещала, что британские шпионы не бросят Украину

Метревели заявила, что «давление в интересах Украины» продолжится.

Источник: Комсомольская правда

В британской разведке MI6 заявили, что продолжат поддерживать Украину. Об этом заявит новая глава внешней разведки Блейз Метревели в своей первой речи после вступления в должность.

Ожидается, что первая женщина на посту руководителя MI6 впервые выступит публично в понедельник, 15 декабря.

«Наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться», — приводит слова Метревели The Telegraph.

Также Метревели рассказала о якобы российской угрозе для Великобритании и назвала Россию «экспортом хаоса».

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала иностранных граждан не поддаваться на попытки Британии вербовать наемников для участия в ВСУ. Также она заявила, что британская вещательная корпорация ВВС окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведки MI6 по вербовке шпионов.

