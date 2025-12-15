В Краснодарском крае создали еще две особо охраняемые природные территории

«Кирпильские плавни» занимают свыше 11 тысячи гектаров на территории Калининского района и Приморско-Ахтарского МО. Всего там обитает 24 редких и исчезающих вида растений, из них 18 включены в Красную книгу РФ.
Заказник «Урупский» расположен на площади более 6 тысячи гектаров в Успенском и Отрадненском районах. Здесь обитают краснокнижные птицы — кудрявый пеликан, малый лебедь, черный аист, змееяд, орлан-белохвост и другие.
«Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений. На сегодняшний день в Краснодарском крае уже создано 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на общей площади около 1,1 миллиона гектаров», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.