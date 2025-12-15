В Краснодарском крае создали еще две особо охраняемые природные территории

«Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений. На сегодняшний день в Краснодарском крае уже создано 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на общей площади около 1,1 миллиона гектаров», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.