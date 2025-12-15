Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае создали еще две особо охраняемые природные территории

Лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни» и государственный заказник «Урупский» в Краснодарском крае получили статус особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Кирпильские плавни» занимают свыше 11 тысячи гектаров на территории Калининского района и Приморско-Ахтарского МО. Всего там обитает 24 редких и исчезающих вида растений, из них 18 включены в Красную книгу РФ.

Заказник «Урупский» расположен на площади более 6 тысячи гектаров в Успенском и Отрадненском районах. Здесь обитают краснокнижные птицы — кудрявый пеликан, малый лебедь, черный аист, змееяд, орлан-белохвост и другие.

«Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений. На сегодняшний день в Краснодарском крае уже создано 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на общей площади около 1,1 миллиона гектаров», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше