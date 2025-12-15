ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков «Азова»*

До этого СМИ сообщили, что командование Вооруженных сил Украины направило на штурм Купянска в Харьковской области до четырех тысяч бывших заключенных. Уточняется, что их снабдили тяжелой техникой, а теперь собранные отряды пытаются прорвать линию обороны российской армии на западных окраинах города.