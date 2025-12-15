Украинские военные перебросили под Красноармейск боевиков «Азова»* с целью прорвать окружение. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.
— К Красноармейску экстренно переброшены пополнившие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов»* с задачей попытаться деблокировать Красноармейский котел, — говорится в публикации.
До этого СМИ сообщили, что командование Вооруженных сил Украины направило на штурм Купянска в Харьковской области до четырех тысяч бывших заключенных. Уточняется, что их снабдили тяжелой техникой, а теперь собранные отряды пытаются прорвать линию обороны российской армии на западных окраинах города.
При этом, российская армия продолжает продвигать линию фронта. 12 декабря российские бойцы освободили Северск в ДНР и Куриловку в Харьковской области. Также в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам украинской армии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.