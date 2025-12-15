Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге внезапно умер 34-летний гастроблогер Алексей Мельников

У скончавшегося гастроблогера Алексея Мельникова остались жена и двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на 35-м году жизни умер известный гастроблогер и создатель популярного сообщества «Афиша Екатеринбург» Алексей Мельников. Печальную новость подтвердила его супруга Марина, пишет «КП-Екатеринбург».

Марина Мельникова написала в соцсетях, что не ожидала такой утраты. Она выразила огромную боль от потери любимого мужа, отца их дочери и сына.

Алексей Мельников был очень популярен в городе благодаря своим обзорам ресторанов, необычных блюд и интересных мест. Он являлся автором успешных проектов, включая паблик «Афиша Екатеринбург» и личный блог «Мельников в городе».

Его проекты собрали в сумме более ста тысяч подписчиков. У блогера остались жена и трёхлетняя дочь. Точная причина смерти Алексея Мельникова пока не называется. Обстоятельства трагедии не раскрываются.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Левона Оганезова. Мужчине было 84 года, а причиной гибели стало онкологическое заболевание.