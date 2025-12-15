The Guardian: Башар Асад учится на офтальмолога в России

Бывший президент Сирии Башар Асад учится на офтальмолога и «ведет тихую жизнь» в России, пишет газета The Guardian.
По информации журналистов, Асад, окончивший медицинский факультет Дамасского университета, теперь углубляет знания и изучает русский язык.
Также отмечается, что семья свергнутого в прошлом году экс-президента Сирии «ведет тихую роскошную жизнь» в закрытом комплексе на Рублевке. Члены семьи Асада мало с кем общаются, не ведут соцсети и не появляются на публике, добавили журналисты.
Напомним, ранее уже сообщалось, что Асад ведет в России закрытый образ жизни в целях безопасности. Суд в Сирии, между тем, выдал ордер на заочный арест бывшего главы государства.